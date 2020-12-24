Депутат Вяткин прокомментировал грубый ответ журналистке 

Телеканал «Настоящее время» извинился перед депутатом, признав запись технической ошибкой

Депутат-единорос Дмитрий Вяткин опроверг сообщения о том, что он грубо разговаривал с журналисткой телеканала «Настоящее время».

Вяткин, автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, обвинил в подлоге проект «Голос Америки» и «Радио Свобода» (учредители телеканала «Настоящее время», который решением Минюста включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента), сообщает РИА Новости

По словам Вяткина, недовольные его инициативой стали распространять аудиозапись, на которой явно не его голос.

«Кто там общается с журналисткой — понятия не имею. Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю", — написал Вяткин на своей странице в соцсети Facebook.

Он также добавил, что утром ему позвонила Ангелина Казакова из «Настоящего времени» и признала, что голос на записи, опубликованной телеканалом, не его и будет опубликовано опровержение.