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Депутат Вяткин прокомментировал грубый ответ журналистке 

BFM.RU 1 час назад
Депутат Вяткин прокомментировал грубый ответ журналистке
Фото: РИА Новости
Телеканал «Настоящее время» извинился перед депутатом, признав запись технической ошибкой
Депутат-единорос Дмитрий Вяткин опроверг сообщения о том, что он грубо разговаривал с журналисткой телеканала «Настоящее время».
Вяткин, автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, обвинил в подлоге проект «Голос Америки» и «Радио Свобода» (учредители телеканала «Настоящее время», который решением Минюста включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента), сообщает РИА Новости.
По словам Вяткина, недовольные его инициативой стали распространять аудиозапись, на которой явно не его голос.

«Кто там общается с журналисткой — понятия не имею. Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю", — написал Вяткин на своей странице в соцсети Facebook.

Он также добавил, что утром ему позвонила Ангелина Казакова из «Настоящего времени» и признала, что голос на записи, опубликованной телеканалом, не его и будет опубликовано опровержение.
На сайте телеканала аудиозапись с якобы голосом депутата Вяткина удалена, редакция принесла извинения депутату «за ошибку, допущенную во время попытки связаться с ним 23 декабря». «Голос на записи телефонного разговора, которая прозвучала в нашем эфире, на самом деле не принадлежит депутату Вяткину», — отмечается в заявлении.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Вяткин , Минюст РФ , РИА Новости , радио "Свобода" , Голос Америки
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