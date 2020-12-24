Володин подвел итоги работы в пандемию 

Госдума , несмотря на ограничения, вызванные пандемией, не прекращала свою работу, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин , передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Депутаты постоянно были на связи с избирателями, делая всё, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации, при этом законодательная работе не останавливалась.

«С учетом повестки заседания сегодняшнего дня у нас принято будет 553 законов. За прошлый год было принято 530 законов. Всего с начала нашей работы в 2016 году принято 2310 законов. Это итог внушительный», — подчеркнул Володин.

В этой связи он поблагодарил руководителей фракций, председателям комитетов и всем депутатам за ответственный подход, за позицию и отношение к обязанностям.

«Не было случая, чтобы депутат ушел на самоизоляцию… Никто добровольно не ушел, мы из этого зала коллективно просили их уйти, но по собственной инициативе этого сделано не было», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также напомнил о двух депутатах, которые кончались из-за коронавируса.

«Два депутата на смогли справиться с болезнью, но для нас это еще один аргумент, что если выбор сделан, если ответственность взяли на себя, ее нужно нести, невзирая на проблемы и сложности», — отметил он.

Спикер Госдумы отметил работу парламентариев над поправками к Конституции, важнейшей в год 75-летия Победа стала поправка о сохранении памяти о Великой Отечественной войне, норма о том, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды».

Володин также обратил внимание на сложный федеральный бюджет на 2021−2023 годы.