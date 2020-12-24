Губернатор Ульяновской области ушел на «удалёнку»

"Сегодня почувствовал себя не очень хорошо. Температура поднялась, есть кашель. Решил сдать анализы. Пока жду результатов, поработаю удалённо. Хочу, чтобы вы берегли себя и заботились друг о друге», — сказал Сергей Морозов.