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Губернатор Ульяновской области уходит на «удалёнку» 

ИА Regnum 1 час назад
Губернатор Ульяновской области ушел на «удалёнку»
Фото: РИА Новости
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сегодня, 24 декабря, уходит на дистанционный режим работы из-за плохого самочувствия. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

"Сегодня почувствовал себя не очень хорошо. Температура поднялась, есть кашель. Решил сдать анализы. Пока жду результатов, поработаю удалённо. Хочу, чтобы вы берегли себя и заботились друг о друге», — сказал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в пандемию лабораторно подтверждено 34 057 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 30 969 человек, умерли 435 пациентов.
Всего с начала пандемии в регионе проведено 511 564 лабораторных исследования в отношении 483 504 человек.
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Политика , Сергей Морозов , Ульяновская Область
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