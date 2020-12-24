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Путин поздравил коллектив Института ядерных исследований РАН с 50-летием 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Путин поздравил коллектив Института ядерных исследований РАН с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Института ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) с 50-летием со дня его учреждения. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня ваш институт, объединяющий слаженную команду талантливых, квалифицированных специалистов, по праву считается одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в сфере ядерной физики. Важно, что вы бережно храните и развиваете богатейшее творческое наследие своих предшественников, высоко держите профессиональную планку, уделяете приоритетное внимание реализации масштабных международных проектов, подготовке одаренной молодежи", — подчеркнул президент.

Путин отметил уникальную научную базу института, сформированную советскими учеными, а также пожелал коллективу ИЯИ РАН новых свершений.
24 декабря 1970 года постановлением Президиума АН СССР в Москве учрежден Институт ядерных исследований АН СССР (ныне РАН).
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Политика , Владимир Путин
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