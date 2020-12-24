Эксперт призвал россиян слушать Путина в начале 2021 года

В 2021 году президент Владимир Путин может объявить о переходе России к социалистической модели развития. Об этом, как сообщает «Дейта», заявил экономист Михаил Хазин.
По его словам, глава государства собирался сделать это еще в 2020-м, но не смог из-за обстоятельств непреодолимой силы — пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, спада экономики, политических кризисов в сопредельных странах.
Путин может объявить о «левом повороте» в начале будущего года, если в России и мире не будет потрясений. Хазин объяснил, что в этом случае страна перейдет к социально-экономической политике по образцу Советского Союза — нужды рядовых граждан станут приоритетом для государства.
Также он рассказал, что смена модели развития потребует перемен в сфере государственного управления. Они были начаты еще несколько месяцев назад — отставки, переназначения и реформа административного аппарата.
«Эксперт советует послушать президента в начале года», — сообщает «Дейта».
Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о корректировке национальных проектов в соответствии с обновленными целями и задачами, а также о том, что в течение трех следующих лет на реализацию единого плана достижения национальных целей будет выделено более 39 триллионов рублей, а большая часть этих денег будет потрачена на социальные программы и развитие экономики.