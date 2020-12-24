Эксперт призвал россиян слушать Путина в начале 2021 года

По его словам, глава государства собирался сделать это еще в 2020-м, но не смог из-за обстоятельств непреодолимой силы — пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, спада экономики, политических кризисов в сопредельных странах.

Путин может объявить о «левом повороте» в начале будущего года, если в России и мире не будет потрясений. Хазин объяснил, что в этом случае страна перейдет к социально-экономической политике по образцу Советского Союза — нужды рядовых граждан станут приоритетом для государства.

Также он рассказал, что смена модели развития потребует перемен в сфере государственного управления. Они были начаты еще несколько месяцев назад — отставки, переназначения и реформа административного аппарата.

«Эксперт советует послушать президента в начале года», — сообщает «Дейта».