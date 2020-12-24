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Москва

Видео с ужесточением правил проведения митингов 

Вадим Дроздов 17 минут назад
В Госдуму внесли законопроекты, ужесточающие правила проведения митингов. В случае их принятия поочередное стояние в пикетах и так называемые прогулки оппозиции могут признать публичными мероприятиями. Первый законопроект предполагает запрет на проведение публичных мероприятий рядом со зданиями экстренных служб с целью создать условия для беспрепятственного выполнения ими своих функций. В нем также прописана возможность признавать публичными мероприятиями не только пикеты, организованные одним человеком, но и поочередное участие в таких акциях нескольких лиц.
Депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Куринный выступили против принятия новых поправок.
Политика , Видео , Алексей Куринный , Николай Коломейцев , Госдума , КПРФ
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