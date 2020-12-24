Раиса Горбачева под дулом пистолета в Израиле предрекла свою смерть

Жена первого и единственного президента СССР Раиса Горбачева предрекла свою смерть у Стены Плача в Иерусалиме , стоя под дулом пистолета. Об этом пишет «Царьград».

«Рамблер» писал, что в конце июля 1999 года у Раисы Горбачевой обнаружили лейкимию, а спустя два месяца она умерла.

По данным «Царьграда», об интересном эпизоде из жизни бывшей первой леди СССР рассказал в своей книге «И все-таки жизнь прекрасна» российский журналист Андрей Дементьев

Горбачев после ухода с поста главы государства часто бывал за границей вместе с женой и в июне 1992 года они приехали в Израиле с частным визитом. Журналист провел для супругов экскурсию к Стене Плача в Иерусалиме.

И там какой-то человек вдруг наставил оружие на Раису Горбачеву, потребовав, чтобы она показала паспорт. Дементьев в этот момент привлекал внимание полицейских, но супруга экс-президента не растерялась.

«Вы видите здесь меня в первый и в последний раз», — заявила Раиса Горбачева, представившись.

Эти слова оказались пророческими. После возвращения из Израиля жена экс-главы СССР стала чувствовать, что ей становится все хуже. В итоге в 1999 году врачи поставили Горбачевой страшный диагноз.

Супруги отправились в Германию, есть версия, что курс химиотерапии был успешным, и предстояла пересадка костного мозга, но в сентябре бывшая первая леди СССР умерла.