В России действуют новые запреты для курильщиков

Ряд новых запретов на курение вступает в силу с 1 января 2021 года, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

В частности, с начала следующего года запрещается курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, отметил эксперт. Исключением станут специально отведенные для курения места, которые должны быть обозначены табличной "Место для курения".

Кроме того, руководители таких организаций должны будут разместить на объектах таблички с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения, отметил Редин.

Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", предусматривающий запрет курения в общественных местах, действует в России с 2013 года.