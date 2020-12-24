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Юрист назвал новые запреты для курильщиков 

Газета.Ru 12 минут назад
В России действуют новые запреты для курильщиков
Фото: ТАСС
Ряд новых запретов на курение вступает в силу с 1 января 2021 года, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
В частности, с начала следующего года запрещается курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, отметил эксперт. Исключением станут специально отведенные для курения места, которые должны быть обозначены табличной "Место для курения".
Кроме того, руководители таких организаций должны будут разместить на объектах таблички с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения, отметил Редин.
Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", предусматривающий запрет курения в общественных местах, действует в России с 2013 года.
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Политика , Общество
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