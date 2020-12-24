В Госдуме поддержали закон о наказании за хамство чиновников

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить закон о штрафах до 150 тысяч рублей за оскорбления со стороны чиновников. Об этом сообщается на сайте палаты.

Соавтором документа выступил первый заместитель Председателя Совфеда Андрей Турчак

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Владимир Полетаев , увеличиваются более чем в полтора-два раза размеры административных штрафов, предусмотренных статьей «Оскорбление» КоАП. Оскорблением будет считаться унижение чести и достоинства другого лица, выраженное не только в неприличной, но и в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.

Также вводится административная ответственность лиц на государственной или муниципальной должности или на гос— и муниципальной службе, за оскорбление, совершенное при исполнении полномочий. Чиновники заплатят штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей за первый случай и до 150 тысяч — за второй. При этом за хамство, допущенное впервые, запретят занимать государственные и муниципальные должности на срок до одного года, а за рецидив — на срок до двух лет.