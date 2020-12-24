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Комитет Госдумы поддержал закон о наказании за хамство чиновников 

Парламентская газета и ещё 1 34 минуты назад
В Госдуме поддержали закон о наказании за хамство чиновников
Фото: PIXABAY.COM
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить закон о штрафах до 150 тысяч рублей за оскорбления со стороны чиновников. Об этом сообщается на сайте палаты.
Соавтором документа выступил первый заместитель Председателя Совфеда Андрей Турчак.
Как пояснил первый заместитель председателя комитета Владимир Полетаев, увеличиваются более чем в полтора-два раза размеры административных штрафов, предусмотренных статьей «Оскорбление» КоАП. Оскорблением будет считаться унижение чести и достоинства другого лица, выраженное не только в неприличной, но и в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.
Также вводится административная ответственность лиц на государственной или муниципальной должности или на гос— и муниципальной службе, за оскорбление, совершенное при исполнении полномочий. Чиновники заплатят штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей за первый случай и до 150 тысяч — за второй. При этом за хамство, допущенное впервые, запретят занимать государственные и муниципальные должности на срок до одного года, а за рецидив — на срок до двух лет.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон в первую очередь направлен на то, чтобы повысить уровень вежливости у тех, кто работает во власти, а борьбу с хамством нужно начинать с чиновников.
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Комментарии 1
Политика , Андрей Турчак , Владимир Полетаев , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
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