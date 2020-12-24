Мишустину предложили остановить авиасообщение РФ со всеми странами

Соответствующее обращение направлено на на имя премьер-министра Михаила Мишустина , передаёт RT.

В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией, — говорится в заявлении депутата.

19 декабря британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. Почти вся территория юго-востока Англии из-за нового штамма коронавируса оказалась под максимальным уровнем ограничений. Власти Великобритании вводят новые ограничения с 26 декабря в графствах Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк. Там устанавливается четвёртый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции. Он предусматривает запрет на работу магазинов (кроме продуктовых), парикмахерских и спортзалов. Рестораны, пивные и кафе были закрыты ранее.

Как писал NEWS.ru, нельзя исключить, что «британский» штамм коронавируса уже находится в России, но пока его не обнаружили, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.