Мезенцев заявил о желании Запада оторвать Белоруссию от России

"Западные столицы — США, Великобритания, столицы стран ЕС — показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки (ситуации в Белоруссии — ред.), которые становятся политическими… Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", — заявил Мезенцев в интервью телеканалу "Белрос".