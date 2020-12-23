Мезенцев заявил о желании Запада оторвать Белоруссию от России

Запад ставит задачу оторвать Белоруссию от России, считает посол РФ в этой республике Дмитрий Мезенцев.
"Западные столицы — США, Великобритания, столицы стран ЕС — показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки (ситуации в Белоруссии — ред.), которые становятся политическими… Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", — заявил Мезенцев в интервью телеканалу "Белрос".
По его словам, для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе.
"Идет работа по расколу в обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен белорусских предприятий от лидера (страны — ред.) и белорусского руководства", — считает посол.