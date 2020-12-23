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Москва

Жириновский не согласен с решением президента о всероссийском выходном дне 

News.ru 2 часа назад
Жириновский не согласился с решением президента о всероссийском выходном 31 декабря
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не согласен с решением российского лидера Владимира Путина поддержать предложение сделать предшествующее Новому году 31-е число выходным днём по всей стране.

31 декабря — до шести вечера всем работать. А 2 января всем снова выйти на работу. Мы миллиарды теряем на этих длинных каникулах, мы больше всех уже стали отдыхать, это не нужно совсем. Что будут делать люди две-три недели? Они с ума будут сходить, — отметил депутат на заседании Госсовета.

При этом в своём Telegram-канале Жириновский возмутился, что идея его партии о выходном 31 декабря была одобрена лишь тогда, когда её высказала «Единая Россия».
На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.
23 декабря во время расширенного заседания Госсовета к Путину с предложением сделать предпраздничный день выходным по всей стране обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Президент эту идею поддержал, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии 5
Политика , Владимир Жириновский , Сергей Неверов , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , ЛДПР
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