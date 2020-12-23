Жириновский не согласился с решением президента о всероссийском выходном 31 декабря

31 декабря — до шести вечера всем работать. А 2 января всем снова выйти на работу. Мы миллиарды теряем на этих длинных каникулах, мы больше всех уже стали отдыхать, это не нужно совсем. Что будут делать люди две-три недели? Они с ума будут сходить, — отметил депутат на заседании Госсовета.