Додик объяснил происхождение подаренной Лаврову иконы

"Икона Святителя Николая, которую сербский член и председательствующий президиума БиГ Милорад Додик подарил главе российской дипломатии Сергею Лаврову, не украденная и относится к домашним освященным иконам. Потоки выдумок и неправды возникли после ошибочного начального представления в СМИ, что речь идет о культурном наследии и национальном достоянии, что нигде не установлено", — приводит Радио и телевидение Республики Сербской БиГ заявление кабинета.

"Это подтверждает и то, что спустя семь дней после вручения подарка нет подтверждения, что икона находится в списке пропавших икон, или что ее кто-то разыскивает, или что она является частью чьего-то культурного наследия, но вопреки этому публичное распространение неправды продолжается", — указала администрация Додика.

В кабинете члена президиума БиГ отметили, что в публичном поле по данному вопросу высказаны многие неверные предположения и "ложные обвинения со стороны отдельных СМИ, так называемых экспертов и высокопоставленных лиц БиГ и отдельных лиц из Республики Сербской".

"Никто и ничего, а менее всего гнусная ложь, не могут испортить братских отношений двух православных народов, как и отношения члена президиума от сербов и политического руководства России", — говорится в сообщении.

В МИД РФ 19 декабря заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), возвратят дарителям для уточнения ее истории.

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что проверит информацию от МИД страны в связи с иконой, подаренной в ходе визита в страну Лаврову.

В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в минувший понедельник посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево 16 декабря направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". В боснийском МИД заявили РИА Новости, что перенаправили запрос украинского посольства в президиум страны.