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Москва

Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов 

ТАСС и ещё 15 1 час назад
Путин расширил гарантии неприкосновенности экс-президентов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, меняется порядок лишения неприкосновенности экс-президента. Теперь для этого Госдума должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. На основании этого решение принимает Совет Федерации.
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По действовавшему до сих пор законодательству, обвинение против экс-президента выдвигал СК РФ в случае возбуждения дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Представление направлялось в Госдуму, которая давала согласие на лишение неприкосновенности, а затем вопрос рассматривал СФ.
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Политика , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , СКР
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