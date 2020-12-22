В Совфеде пригрозили утопить МКС в ответ на санкции США 

«Наверное, наши компетентные органы примут решение об ответных санкциях, а американские ограничения не нанесут серьезного ущерба. Американцы сами рубят сук, на котором сидят. В частности, в области освоения космоса. Как будет работать МКС, где российские космонавты находятся вместе с американскими? Давайте тогда утопим МКС в Тихом океане. Такое ощущение, что в США левая рука не знает, что делает правая», — возмутился парламентарий.