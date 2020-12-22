В Совфеде пригрозили утопить МКС в ответ на санкции США 

«Надо обратить внимание на традицию. Уходящий президент США напоследок вводит санкции. Так сделал Барак Обама в 2016 году, сейчас — администрация Трампа. Мы к ним привыкли. Если раньше американцы достигали превосходства в мире за счет передовых технологий, научных разработок, финансовых операций, то теперь они отдали лидирующие позиции Китаю и пытаются восполнить потери путем недобросовестной конкуренции», — отметил он.
«Наверное, наши компетентные органы примут решение об ответных санкциях, а американские ограничения не нанесут серьезного ущерба. Американцы сами рубят сук, на котором сидят. В частности, в области освоения космоса. Как будет работать МКС, где российские космонавты находятся вместе с американскими? Давайте тогда утопим МКС в Тихом океане. Такое ощущение, что в США левая рука не знает, что делает правая», — возмутился парламентарий.
«Москва готова ко всему. Мы давно полагаемся только на себя. Иллюзия 1990-х годов, что Запад нам поможет, уже давно развеяна. Россия будет двигаться вперед, несмотря ни на какие санкции», — заключил он.