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Москва

В Совфеде пригрозили утопить МКС в ответ на санкции США 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН рассказал, как Россия отреагирует на новые американские санкции. Уходящая администрация США «предпочитает пнуть» и без того плохие российско-американские отношения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал запрет российским компаниям покупать определенные виды американских товаров и технологий.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что Москва уже привыкла к санкциям.

«Надо обратить внимание на традицию. Уходящий президент США напоследок вводит санкции. Так сделал Барак Обама в 2016 году, сейчас — администрация Трампа. Мы к ним привыкли. Если раньше американцы достигали превосходства в мире за счет передовых технологий, научных разработок, финансовых операций, то теперь они отдали лидирующие позиции Китаю и пытаются восполнить потери путем недобросовестной конкуренции», — отметил он.

Сенатор выразил мнение, что Россия не оставит санкции без ответа.

«Наверное, наши компетентные органы примут решение об ответных санкциях, а американские ограничения не нанесут серьезного ущерба. Американцы сами рубят сук, на котором сидят. В частности, в области освоения космоса. Как будет работать МКС, где российские космонавты находятся вместе с американскими? Давайте тогда утопим МКС в Тихом океане. Такое ощущение, что в США левая рука не знает, что делает правая», — возмутился парламентарий.

Он также оценил, готова ли Москва к ужесточению санкций при администрации нового президента США Джо Байдена.

«Москва готова ко всему. Мы давно полагаемся только на себя. Иллюзия 1990-х годов, что Запад нам поможет, уже давно развеяна. Россия будет двигаться вперед, несмотря ни на какие санкции», — заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенев в беседе с НСН отметил, что новыми санкциями США продемонстрировали «опасения конкуренции со стороны российских высокотехнологических компаний».
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Политика , Видео , Наука и техника , Владимир Гутенев , Владимир Джабаров , Дмитрий Песков , Барак Обама , Джозеф Байден , Госдума , Совет Федерации , Администрация США , Москва , США
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