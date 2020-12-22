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Москва

Треть депутатов Госдумы переболели коронавирусом 

News.ru 2 часа назад
Треть депутатов Госдумы переболели коронавирусом
Фото: ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже более трети депутатов нижней палаты парламента переболели COVID-19.

У нас ситуация непростая, более трети переболело, — цитирует «МК» Володина.

Спикер также отметил, что уже второй депутат недавно скончался из-за коронавируса — его память почтили коллеги на заседании Госдумы.
Депутат от фракции КПРФ Валентин Шурчанов скончался от COVID-19 в пятницу, 18 декабря. Его коллега по фракции Ваха Агаев умер от инфекции в сентябре.
Неделю назад, 15 декабря, Володин сообщил, что 157 депутатов из 450 переболели или продолжают лечиться от коронавируса, при этом пятеро из них заразились повторно.
По данным на 26 октября, число переболевших коронавирусом депутатов было чуть больше 90. По словам Володина, парламентарии получают лечение от коронавируса там, где был поставлен соответствующий диагноз. Спикер также сообщил, что президент передал депутатам благодарность за их работу в непростое время пандемии, писал NEWS.ru.
За прошедшие 24 часа на территории России медицинские специалисты выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число граждан РФ с диагностированным COVID-19 выросло до 2 906 503 человек. За время пандемии с болезнью смогли справиться 2 319 520 россиян. Жертвами инфекции стали 51 912 россиян.
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Комментарии 3
Политика , Ваха Агаев , Валентин Шурчанов , Вячеслав Володин , Госдума , КПРФ
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