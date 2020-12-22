Мишустин вручил госнаграды сотрудникам МЧС 

Орденом Мужества награждены начальник отделения подводного разминирования части пиротехнических и водолазных работ Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Виктор Ильенко и начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Николай Тисельский.

Директор Департамента спасательных формирований генерал-лейтенант Игорь Кутровский и начальник Главного управления пожарной охраны генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов удостоены Ордена Почета, начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС РФ полковник внутренней службы Наталья Нестеренко и начальник службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда Игорь Якиревич — Ордена Пирогова.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получил главный тренер ФКУ "Центр физической подготовки и спорта МЧС России" Петр Калинин, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — начальник отдела Департамента гражданской обороны и защиты населения полковник Сергей Мохов , начальник ФГКУ "Камчатский спасательный центр" подполковник Александр Киргинеков, замначальника отдела ФГБУ "Агентство "Эмерком" Кристина Рудько.

Медалью "За отвагу" награждены начальник группы пиротехнического отдела управления ФГКУ "Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" Андрей Айталиев, помощник начальника караула 14 ПСЧ ФПС Главного управления МЧС России по Тюменской области старший прапорщик внутренней службы Намик Мустафаев и начальник 7 ПСО ФПС (г. Тулун ) Главного управления МЧС России по Иркутской области майор внутренней службы Александр Филиппович.

Медаль "За отвагу на пожаре" получили пожарный пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу Александ Антонюк, водитель 21 ПСЧ 2 ОФПС по республике Коми сержант внутренней службы Алексей Горбатюк, пожарный ПСЧ 2 10 ОФПС по республике Северная Осетия младший сержант внутренней службы Сослан Кантеев, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 1 ОФПС по республике Северная Осетия Сослан Кораев, командир отделения ПЧС 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Виктор Лаврухин, респираторщик 7 ПСЧ 14 ОФПС по Санкт-Петербургу сержант внутренней службы Александр Смирнов

Старший офицер пиротехнического отдела ФГКУ "Центр по проведению спасительных операций особого риска "Лидер" старший лейтенант Денис Журавлев получил Медаль Суворова, штурман авиационного отряда ФГБУ "Южный авиационно-спасательный центр МЧС России" капитан Роман Пластинин — медаль Нестерова. Медалью "За спасение погибающих" награждены спасатель ПСП Карачаево-Черкесского ПСО Виктор Галибин, спасатель поисково-спасательного подразделения ФГКУ "Южный РПСО МЧС России" Александр Курмаев, старший госинспектор по маломерным судам Тайшетского инспекторского участка (Иркутская область) Игорь Тюриков , командир отделения ПСЧ 8 ПСО ФПС по Иркутской области Николай Черненко.

Медаль Луки Крымского получила операционная медсестра службы аэромобильного госпиталя Мария Дергелева. Почетное звание "Заслуженный спасатель РФ" присвоено замначальника по поисково-спасательной работе ФГКУ "Южный РПСО МЧС России" Юрию Фомину , почётное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ" — главной медсестре клиники номер 2 ФГБУ "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова" Ольге Шмотовой, почетное звание "Заслуженный юрист РФ" — директору Правового департамента МЧС России Сергею Яковлеву

В начале церемонии Мишустин отметил, что МЧС за годы своей работы наработало бесценный опыт в проведении тысяч спасательных операций.

"Труд каждого из вас — это без сомнения ежедневный риск, самоотдача и огромная ответственность перед людьми и страной. В МЧС работают люди крепкой закалки", — сказал он.

Мишустин указал, что во время пандемии коронавируса МЧС продолжало круглосуточно работать и помогать людям. "Важно и то, что вы постоянно внедряете новые технологии и разработки. Все это очень важно в будущей работе, чтобы сократить издержки, минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций", — добавил премьер.

В завершение церемонии Мишустин пожелал всем сотрудникам МЧС здоровья "в это сложное время" пандемии и еще раз поздравил с наступающим Днем спасателя.