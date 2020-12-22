Россияне назвали Владимира Путина политиком года

Президент Владимир Путин — политик года, по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения провел пресс-конференцию. В ходе нее были представлены результаты декабрьского опроса 1,6 тысячи совершеннолетних граждан о том, кого они считают политиком года.
Большинство респондентов, 38%, назвали таковым Путина. Второе место занял председатель правительства Михаил Мишустин (17%), третье — министр обороны Сергей Шойгу (15%), четвертое — министр иностранных дел Сергей Лавров (9%), пятое — лидеру ЛДПР Владимир Жириновский (7%).
18 декабря, как сообщал «Рамблер», ВЦИОМ представил очередные рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства и поддержки политических партий. Согласно им, 60,8% россиян в целом одобряют деятельность президента, 43,5% — премьер-министра, 34,7% — правительства. Путину доверяют 66,9% опрошенных, Мишустину — 53,4%, Жириновскому — 33%, лидер КПРФ Геннадию Зюганову — 27,1%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 24,6%.
30,2% россиян проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, 13,4% — за КПРФ, 12,1% — за ЛДПР, 7% — за «Справедливую Россию», 12,8% — за непарламентские партии, 1,6% — испортили бы бюллетень.