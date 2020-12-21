МИД раскритиковал ОЗХО за отсутствие ответов на запросы по Навальному

Москва так и не получила ответ от Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на запрос о содействии по ситуации с блогером Алексеем Навальным , говорится в заявлении МИД России в связи с реакцией руководства ОЗХО на запрос.

"По прошествии двух с половиной месяцев вразумительный ответ на него так и не поступил. Предлогом стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств декларированного Берлином "отравления" блогера. Отклонены также предложения российской стороны по ключевым модальностям планировавшегося визита в Российскую Федерацию представителей Технического секретариата ОЗХО", — говорится в заявлении российского МИД.

В МИД РФ напомнили, что генеральному директору Технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу 1 октября был направлен запрос на оказание Москве технического содействия на основании пункта 38 (е) статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

"Привлечь экспертизу ОЗХО к проводимым российскими правоохранительными органами процессуальным действиям в рамках доследственной проверки мы собирались для того, чтобы все же прояснить главые вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера появились обнаруженные за пределами Российской Федерации химические вещества, которые властями ФРГ, Франции и Швеции, а также Техническим секретариатом ОЗХО были "безошибочно" отнесены к группе химсоединений, по политическим мотивам именуемых на Западе "Новичками". Что характерно, эти вещества не входят в контролируемые по Конвенции списки химических соединений. Тем не менее специалисты указанных стран сумели прийти к своим однозначным выводам, хотя ранее официальные лица там начисто отрицали сам факт проведения собственных исследований по пресловутым "Новичкам", — указали в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что обращению России к ОЗХО за техническим содействием предшествовали неоднократные отказы в надлежащем сотрудничестве со стороны Германии и вовлеченных ею в работу с биопробами Навального Франции и Швеции.

"Тем самым эти три страны фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи, предусмотренные статьей VII КЗХО и Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Генеральной прокуратурой и МИД Российской Федерации было направлено порядка десяти таких запросов, на которые последовало несколько невразумительных по существу поставленных вопросов отрицательных ответов. Их суть: сам Навальный и правительство ФРГ не разрешают передавать российской стороне формулы обнаруженных в биоматериалах блогера химических элементов", — говорится в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что, обращаясь за содействием к ОЗХО, рассчитывали на совсем иную реакцию. "Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь "в заложниках" у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше", — заключили в ведомстве.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.