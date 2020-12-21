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Умер бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков 

ТАСС 1 час назад
Умер бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков
Фото: cap.ru
Ученый, политик, бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков умер в понедельник на 78-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся ученый и политик республики Лев Кураков. Глава Чувашии Олег Николаев направил вдове Льва Пантелеймоновича телеграмму со словами соболезнования", — сказал собеседник агентства.

В телеграмме говорится, что Кураков обладал высокой трудоспособностью, в последние годы своей жизни многое сделал для развития региональной общественной организации "Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики", укрепления связей органов государственной власти Чувашии с институтами гражданского общества.
Лев Кураков родился 4 января 1943 года. Трудовую деятельность начал в 1968 году в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова, где за 37 лет прошел путь от ассистента кафедры политической экономии до ректора вуза. Кураков опубликовал свыше 500 научных, учебных и учебно-методических работ. Он был президентом Академии наук Чувашии в 1992-1995 годах, действительным членом Национальной академии наук и искусств республики (1996-2003), Российского авторского общества (РАО) и ряда других организаций.
В 1990-1994 годах являлся народным депутатом Верховного совета Чувашии 12-го созыва, членом президиума Верховного совета республики. В 1993 году был избран депутатом Совета Федерации. В 1994-1998 годах и 1998-2002 годах Кураков являлся депутатом Госсовета Чувашии первого и второго созывов. В 1997 году был избран вице-президентом Чувашии, затем был председателем кабинета министров республики, а с июля 1998 по 2000 годы — председателем Госсовета Чувашии. В 2000 году за цикл научных исследований Куракову была присуждена премия президента РФ в области образования, также он награжден рядом других наград.
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Политика , Олег Николаев , Совет Федерации , РАН
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