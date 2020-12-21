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Москва

Путин исполнил мечту мальчика и вышел вместе с ним на лед 

РИА Новости 13 минут назад
Президент России Владимир Путин исполнил мечту мальчика Димы из Челябинской области в рамках акции "Елка желаний" и вышел вместе с ним на лед на Красной площади.
Ранее в рамках видеовстречи с волонтерами, приуроченной ко Дню добровольца, Путин вновь принял участие в акции "Елка желаний".
Президент пообещал покататься с девятилетним Димой из Челябинской области, который мечтает "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России". Также Путин обещал подумать, как исполнить мечту десятилетнего Саши из Тульской области, который загадал обнять настоящую панду.
На минувших выходных Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных. Устроить объятия с настоящей пандой не удалось из соображений безопасности, но мальчику подарили игрушечную копию животного. Во время экскурсии по зоопарку Саше позвонил президент и немного поговорил с ним и его родителями.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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