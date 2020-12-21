Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана 

«В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.