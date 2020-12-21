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Москва

Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана
Фото: © mid.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня».
Также был рассмотрен ход подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

«В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В начале декабря сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров передал узбекской стороне первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
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Политика , Шавкат Мирзиеев , Денис Мантуров , Сергей Лавров , Минпромторг , МИД , Москва , Узбекистан
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