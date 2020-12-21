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Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором области 

Российская Газета 1 час назад
Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором области
Фото: ТАСС
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о назначении мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого замгубернатора.
Как сообщили в региональном департамент информационной политики, Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур.

"Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься", — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что занимавший пост замглавы Алексей Орлов перешел на работу в администрацию Екатеринбурга в качестве вице-мэра.

"Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живет наш регион", — считает Куйвашев.

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Политика , Евгений Куйвашев , Алексей Орлов , Александр Высокинский , Екатеринбург , Свердловская Область
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