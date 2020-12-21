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Москва

Медведев назвал борьбу с COVID-19 вопросом нацбезопасности 

РИА Новости 31 минуту назад
Медведев: борьба с COVID-19 — вопрос нацбезопасности
Фото: РИА Новости
Борьба с COVID-19 требует максимальной концентрации сил и ресурсов, это один из критических вопросов нацбезопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Понятно, что продолжение борьбы с распространением коронавируса от нас всех требует максимальной концентрации сил и ресурсов. Это действительно один из критических вопросов национальной безопасности сейчас", — сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Медведев добавил, что все необходимые средства на производство вакцины и логистику выделены, а регуляторные барьеры устранены, поэтому, по его словам, необходимо, чтобы все наладили свою работу по своим направлениям и скоординировали действия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ
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