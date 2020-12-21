Мишустин провел разговор с премьер-министром Казахстана

Российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщается на сайте кабмина России.
Отмечается, что стороны «рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая перспективные проекты в области энергетики и транспорта, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС».
Также Мишустин и Мамин «уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусом и организации на территории Казахстана производства российской вакцины „Спутник V“.
Ранее сообщалось, что в Казахстане началось производство российской вакцины „Спутник V“ от коронавирусной инфекции. Старт производству дал премьер-министр Аскар Мамин во время посещения Карагандинского фармацевтического комплекса.
Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 „Спутник V“.