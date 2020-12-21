Мишустин провел разговор с премьер-министром Казахстана

Все новости на карте

Отмечается , что стороны «рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая перспективные проекты в области энергетики и транспорта, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС ».

Также Мишустин и Мамин «уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусом и организации на территории Казахстана производства российской вакцины „Спутник V“.

Ранее сообщалось , что в Казахстане началось производство российской вакцины „Спутник V“ от коронавирусной инфекции. Старт производству дал премьер-министр Аскар Мамин во время посещения Карагандинского фармацевтического комплекса.