Дерипаска призвал судить за измену провоцирующих антироссийские санкции

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал судить за государственную измену людей, «провоцирующих» санкции против граждан России и российских компаний. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дерипаска назвал санкции «орудием гибридной войны», сравнил их с бомбардировками городов и атакой на «пограничные рубежи». По его мнению, санкции наносят даже больший ущерб мирному населению, чем бомбы.

«И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Бизнесмен предложил ввести соответствующие поправки в уголовный кодекс.

Как сообщал «Рамблер», ранее против призывов к санкциям выступила актриса Татьяна Васильева . Она раскритиковала оппозиционера Алексея Навального за требование ввести санкции против российских олигархов.

Актриса заявила, что Россия «и так опутана этими санкциями», а «доллар скачет», и назвала призывы Навального «откровенным предательством своего народа».