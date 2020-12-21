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Москва

Измена Родине: Дерипаска сделал резкое заявление 

Мария Иванова 17 минут назад
Дерипаска призвал судить за измену провоцирующих антироссийские санкции
Фото: ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска призвал судить за государственную измену людей, «провоцирующих» санкции против граждан России и российских компаний. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дерипаска назвал санкции «орудием гибридной войны», сравнил их с бомбардировками городов и атакой на «пограничные рубежи». По его мнению, санкции наносят даже больший ущерб мирному населению, чем бомбы.

«И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Бизнесмен предложил ввести соответствующие поправки в уголовный кодекс.
Как сообщал «Рамблер», ранее против призывов к санкциям выступила актриса Татьяна Васильева. Она раскритиковала оппозиционера Алексея Навального за требование ввести санкции против российских олигархов.
Актриса заявила, что Россия «и так опутана этими санкциями», а «доллар скачет», и назвала призывы Навального «откровенным предательством своего народа».
Многие пользователи заподозрили, что актриса опубликовала проплаченный пост. В комментарии пришел политик Илья Яшин и попросил ее «не позориться». Он отметил, что Васильева защищает коррупционеров, которые безнаказанно воруют в России, но тратить предпочитают в Европе.
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Комментарии
Политика , Олег Дерипаска , Алексей Навальный , Илья Яшин , Татьяна Васильева
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