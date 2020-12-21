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Путин оценил роль искусственного интеллекта в вооружении 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Путин оценил роль искусственного интеллекта в вооружении
Фото: РИА Новости
Использование искусственного интеллекта (ИИ) в управлении оружием в будущем станет во многом определять исход боя, считает президент Владимир Путин.

«В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта», — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что «такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя».
Ранее Путин провел совещание с Советом Безопасности России, на котором обсуждались меры противодействия угрозам национальной безопасности, исходящим от технологий искусственного интеллекта (ИИ) в армиях мира.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какая роль отводится технологиям ИИ в российских беспилотниках, работающих в связке истребителем Су-57.
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Политика , Владимир Путин , Министерство обороны , Совет безопасности РФ , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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