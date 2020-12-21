Путин оценил роль искусственного интеллекта в вооружении 

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в управлении оружием в будущем станет во многом определять исход боя, считает президент Владимир Путин

«В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта», — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что «такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя».

Ранее Путин провел совещание с Советом Безопасности России , на котором обсуждались меры противодействия угрозам национальной безопасности, исходящим от технологий искусственного интеллекта (ИИ) в армиях мира.