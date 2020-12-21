Депутат отказался надевать маску в магазине и устроил скандал

Депутат Зубовского сельсовета Артур Саттаров отказался надевать маску в магазине и устроил скандал. Инцидент попал на видео, которое было продемонстрировано в программе «Гражданская оборона» на Первом канале.
На кадрах видно, что кассир в магазине отказывается продавать продукты Саттарову, требуя, чтобы он правильно надел маску.
«С вас требуют, вы и носите маски», — заявил парламентарий.
При этом в эфире программы Артур Саттаров пояснил, что всего лишь проводил внеплановую проверку соблюдения масочного режима в регионе.
«У нас в Башкирии активное население, они часто участвуют в подобного рода контрольных закупках, чтобы выявить, например, места продажи контрафактного алкоголя. Здесь я выявлял то, как продавцы ведут себя в условиях нынешней ситуации, и они не ведутся на эти провокации», — рассказал он.
В свою очередь руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров осудил поведение Артура Саттарова.
«В целом, мы осуждаем подобные действия нашего коллеги-депутата и будем просить местный политсовет рассмотреть его поведение на заседании президиума. В текущий период пандемии считаем, что депутаты «Единой России» должны показывать пример соблюдения мер санэпидембезопасности, а не провоцировать ненужные конфликты», — пояснил он агентству «Башинформ».
Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 76 млн человек. В России коронавирус был выявлен у более 2,8 млн человек.