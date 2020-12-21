Депутат отказался надевать маску в магазине и устроил скандал

«У нас в Башкирии активное население, они часто участвуют в подобного рода контрольных закупках, чтобы выявить, например, места продажи контрафактного алкоголя. Здесь я выявлял то, как продавцы ведут себя в условиях нынешней ситуации, и они не ведутся на эти провокации», — рассказал он.