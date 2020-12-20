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СМИ: мэр Екатеринбурга Высокинский уходит в отставку 

Майк Габриелян 1 час назад
Мэр Екатеринбурга Высокинский уходит в отставку
Фото: РИА Новости
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уходит в отставку. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.
По его словам, об уходе с поста мэр сообщит подчиненным в понедельник, 21 декабря. Одновременно будет представлен временный преемник. Это первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
«Завтра на утреннем совещании в мэрии будет объявлено, что Орлов назначен первым вице-мэром Екатеринбурга», — сказал источник.
После того как отставку Высокинского утвердит городская дума, Орлов станет исполнять обязанности мэра — до завершения конкурсной процедуры. В свою очередь Высокинский может стать заместителем губернатора Свердловской области — министром финансов.
Другой источник в мэрии уточнил, что команда уходящего мэра собирает чемоданы. Так, первый замглавы города Александр Ковальчик уже освободил рабочий кабинет.
Уход мэра одни чиновники связывают с тем, что Высокинский очистил мэрию от коррупции и теперь получит новое задание. Другие полагают, что отставку Высокинского могла вызвать деятельность вице-мэра Екатерины Куземки. Она настаивала на политической независимости администрации Екатеринбурга от областных властей.
Отношения властей уральской столицы и властей Свердловской области в этом году были непростыми. Ранее «Рамблер» рассказывал, как мэр Высокинский убедил губернатора в лояльности и избежал разноса.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Орлов , Александр Высокинский , Александр Ковальчик
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