Мэр Екатеринбурга Высокинский уходит в отставку

По его словам, об уходе с поста мэр сообщит подчиненным в понедельник, 21 декабря. Одновременно будет представлен временный преемник. Это первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов

«Завтра на утреннем совещании в мэрии будет объявлено, что Орлов назначен первым вице-мэром Екатеринбурга», — сказал источник.

После того как отставку Высокинского утвердит городская дума, Орлов станет исполнять обязанности мэра — до завершения конкурсной процедуры. В свою очередь Высокинский может стать заместителем губернатора Свердловской области — министром финансов.

Другой источник в мэрии уточнил, что команда уходящего мэра собирает чемоданы. Так, первый замглавы города Александр Ковальчик уже освободил рабочий кабинет.

Уход мэра одни чиновники связывают с тем, что Высокинский очистил мэрию от коррупции и теперь получит новое задание. Другие полагают, что отставку Высокинского могла вызвать деятельность вице-мэра Екатерины Куземки. Она настаивала на политической независимости администрации Екатеринбурга от областных властей.