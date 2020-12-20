"Вопрос Крыма закрыт, и он не обсуждается. Президент ни одной страны мира не заставит крымчан изменить свой выбор жить в России. При этом самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию", — добавил он.