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Москва

В Крыму оценили слова Зеленского о помощи Байдена по вопросу полуострова 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Украинский лидер Владимир Зеленский зря надеется на избранного президента США Джо Байдена в крымском вопросе, так никто не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" Байдена с Киевом и предположил, что они помогут урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Украинский президент также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма.
Крымский депутат назвал слова Зеленского "пустым сотрясанием воздуха".

"Как Зеленский, так и Байден могут лично приехать в Крым и спросить крымчан, в какой стране они хотят жить. Ответ не заставит себя долго ждать. Для крымчан нет другого государства и родины, чем Россия", — сказал Гемпель.

По его словам, в заявлении президента Украины заметно желание получить американское финансирование на антироссийские проекты.

"Вопрос Крыма закрыт, и он не обсуждается. Президент ни одной страны мира не заставит крымчан изменить свой выбор жить в России. При этом самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию", — добавил он.

«Голливуд в Украине»: Зеленский рассыпался в благодарностях США за санкции
Украинские власти считают Крым, в 2014-м вошедший в состав России, своей, но временно оккупированной территорией. На референдуме 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Москва не раз заявляла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Видео , Юрий Гемпель , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , ООН , РИА Новости , Республика Крым , США
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