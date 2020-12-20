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Москва

Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии 

РИА Новости 59 минут назад
Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Накануне большой пресс-конференции, состоявшейся в четверг, президент пообщался с волонтерами, которые работали в рамках подготовки мероприятия. Кадры общения показал телеканал "Россия 1". Одна из девушек-волонтеров, с которой поговорил Путин, рассказала, что она медик по образованию, в период пандемии лечила коронавирус у пациентов на дому.

"Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна", — сказал Путин.

Он поблагодарил ее и всех молодых людей, которые этим занимаются, за их труд.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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