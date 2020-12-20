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Москва

Путин помог мальчику встретиться с пандой 

Российская Газета и ещё 7 1 час назад
Путин исполнил желание ребенка из Тульской области
Фото: Telegram-канал «#МыВместе»
Президент выполнил желание тяжелобольного мальчика Саши из Тульской области, который поделился на "Елке желаний" мечтой обнять панду. Владимир Путин также поговорил с ребенком по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе акции "Мы вместе".
Десятилетний школьник Александр Колясников побывал в Московском зоопарке, познакомился с пандой и посетил зону для животных, куда вход для обычных посетителей закрыт. У ребенка сахарный диабет первого типа, который дал осложнения, в том числе сказался на зрении. Папа юного туляка — волонтер, помогает собакам.
Желание Саши президент выбрал на акции "Елка желаний" в ходе онлайн-марафона "Мы вместе".
В подарок и на память о визите в зоопарк мальчик получил футболку, которую разрисовал вместе с пандой Жуи, а также презенты от зоопарка и китайского посольства. В том числе — игрушку-копию Жуи.
Президент позвонил Саше и спросил, понравилась ли ему встреча с пандой, поздравив мальчика с исполнением желания.
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Политика , Владимир Путин , Москва , Тульская Область
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