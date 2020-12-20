Путин исполнил желание ребенка из Тульской области

Президент выполнил желание тяжелобольного мальчика Саши из Тульской области , который поделился на "Елке желаний" мечтой обнять панду. Владимир Путин также поговорил с ребенком по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе акции "Мы вместе".

Десятилетний школьник Александр Колясников побывал в Московском зоопарке, познакомился с пандой и посетил зону для животных, куда вход для обычных посетителей закрыт. У ребенка сахарный диабет первого типа, который дал осложнения, в том числе сказался на зрении. Папа юного туляка — волонтер, помогает собакам.

Желание Саши президент выбрал на акции "Елка желаний" в ходе онлайн-марафона "Мы вместе".

В подарок и на память о визите в зоопарк мальчик получил футболку, которую разрисовал вместе с пандой Жуи, а также презенты от зоопарка и китайского посольства. В том числе — игрушку-копию Жуи.

Президент позвонил Саше и спросил, понравилась ли ему встреча с пандой, поздравив мальчика с исполнением желания.