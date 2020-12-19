Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Песков объяснил негативную реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Реакция на Западе на российскую вакцину от коронавируса является проявлением конкуренции, которая не всегда бывает добросовестной. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он заявил, что Россия на Западе «не в моде», так как она становится «слишком хорошей».

— То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по «Спутнику» — это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, — заявил представитель Кремля в фильме Наили Аскер— заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Стоит отметить, что в РФ не раз заявляли, что критика российской вакцина западными странами является безосновательной.
Россию обвинили в попытке обманом продать вакцину Африке
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.
Вечерняя Москва: последние новости
Депутат призвал обеспеченные семьи отказаться от «новогодних» выплат для детей Депутат призвал обеспеченные семьи отказаться от «новогодних» выплат для детей Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания в России Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания в России Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались прийти на встречу с Лавровым Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались прийти на встречу с Лавровым
Комментарии 26
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение