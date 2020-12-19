— То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по «Спутнику» — это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, — заявил представитель Кремля в фильме Наили Аскер— заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».