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Москва

В Госдуме посоветовали Украине не надеяться на Турцию в крымском вопросе 

News.ru 43 минуты назад
Непризнание Крымского полуострова российским является лишь политической хитростью со стороны Анкары. Киеву на этот счёт обольщаться не следует, заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек.
По его мнению, турецкая сторона не станет «соваться во внутренние дела» России.

Сколько бы ни лили елей в уши официального Киева турецкие дипломаты, это лишь восточная уловка. Они прекрасно знают, что крымские татары не нуждаются в чьей-либо защите и помощи, — цитирует Бальбека РИА Новости.

Вместе с тем, он не стал отрицать, что у Москвы и Анкары «есть разногласия по статусу Крыма».
Ранее во время визита в Киев министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не признаёт аннексию полуострова и поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, турецкая сторона изъявила желание оказать помощь крымским татарам и поддержала создаваемую украинскими властями международную площадку «Крымская платформа», которая призвана вернуть контроль Киева над полуостровом.
Крым был присоединён к России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Однако большинство стран мира его новый статус не признали, а Евросоюз и США ответили на это чередой санкций в отношении РФ.
Ранее, как писал NEWS.ru, о поддержке территориальной целостности Украины и о непризнании аннексии Крыма заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.
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Политика , Видео , Руслан Бальбек , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , ЕС , Госдума , РИА Новости
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