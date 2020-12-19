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Москва

Госдеп США уведомил конгресс о закрытии двух консульств в России 

Газета.Ru и ещё 5 18 минут назад
США закрывают консульства в России
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США уведомил конгресс страны о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге. Об этом сообщила газета Washington Post.
Согласно сообщению, уведомление было направлено законодателям 10 декабря. Отмечается, что закрытие консульств может быть связано с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году.
Ранее в связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке закрылось на карантин. Затем СМИ сообщили, что американские власти могут закрыть дипмисии США в Екатеринбурге и Владивостоке.
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Политика , В мире , Госдеп США , Владивосток , Екатеринбург , Нью-Йорк , Приморский Край , Свердловская Область , США
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