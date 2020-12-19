США закрывают консульства в России

Госдепартамент США уведомил конгресс страны о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге . Об этом сообщила газета Washington Post.

Согласно сообщению, уведомление было направлено законодателям 10 декабря. Отмечается, что закрытие консульств может быть связано с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году.

Ранее в связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке закрылось на карантин. Затем СМИ сообщили, что американские власти могут закрыть дипмисии США в Екатеринбурге и Владивостоке.