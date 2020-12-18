Сенатор в США заявил о «фактическом объявлении Россией войны»

Американский сенатор-демократ Ричард Дурбин (от штата Иллинойс) заявил, что кибератаки на правительственные учреждения США, приписываемые российским хакерам, являются «фактическим объявлением войны». Такое заявление он сделал в интервью CNN, отрывок которого опубликовал в своем Twitter.
По его словам, Вашингтону необходима «честная перезагрузка» в отношениях с Москвой.
«Мы не можем дружить с (президентом России. — «Газета.Ru») Владимиром Путиным и в то же время позволять ему совершать такого рода кибератаки на Америку…Это фактически объявление Россией войны Соединенным Штатам», — сказал Дурбин.
Он отметил, что американская сторона должна отнестись к этому «серьезно».