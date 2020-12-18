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Москва

В США считают приписываемые РФ кибератаки объявлением войны 

Газета.Ru 1 час назад
Сенатор в США заявил о «фактическом объявлении Россией войны»
Фото: AP
Американский сенатор-демократ Ричард Дурбин (от штата Иллинойс) заявил, что кибератаки на правительственные учреждения США, приписываемые российским хакерам, являются «фактическим объявлением войны». Такое заявление он сделал в интервью CNN, отрывок которого опубликовал в своем Twitter.
По его словам, Вашингтону необходима «честная перезагрузка» в отношениях с Москвой.

«Мы не можем дружить с (президентом России. — «Газета.Ru») Владимиром Путиным и в то же время позволять ему совершать такого рода кибератаки на Америку…Это фактически объявление Россией войны Соединенным Штатам», — сказал Дурбин.

Он отметил, что американская сторона должна отнестись к этому «серьезно».
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Политика , Армия , Ричард Дурбин , Владимир Путин , Газета.Ru , CNN
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