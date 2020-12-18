Мишустин утвердил "регуляторную гильотину"

"Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)", — говорится в документе.
"В отношении государственного надзора (контроля) в сферах естественной монополии не производится признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР в сфере ценового регулирования, определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня", — говорится в сноске.