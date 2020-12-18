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Мишустин утвердил "регуляторную гильотину"

Мишустин утвердил "регуляторную гильотину"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 132 видов госконтроля, которые попадают под "регуляторную гильотину", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)", — говорится в документе.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
В настоящее время в Госдуме уже прошел первое чтение правительственный законопроект, которым создается новый механизм контроля и надзора, внедряемый во все отраслевое регулирование в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.
Сообщается, что из "регуляторной гильотины" исключены нормы ценового регулирования и определения тарифов в сферах естественной монополии. В документе сделана соответствующая сноска.
"В отношении государственного надзора (контроля) в сферах естественной монополии не производится признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР в сфере ценового регулирования, определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня", — говорится в сноске.
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Политика,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,Россия,
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