Журналист объяснил «бегство» с пресс-конференции Путина

Журналист «Би-би-си» Стивен Розенберг объяснил свое «бегство» с пресс-конференции президента России Владимира Путина в беседе с НСН.

По словам британского журналиста, он преждевременно ушел с мероприятия из-за срочных дел в редакции.

«Нам просто надо было передавать информацию. В «Би-би-си» очень много передач — радио, телевидение, нужно было торопиться», — пояснил он, подчеркнув, что его уход не был проявлением неуважения или бегством.

Розенберг поделился, что обращение Путина лично к нему было немного неожиданным. По его мнению, российский лидер ответил «в своем стиле» и «высказал свою точку зрения очень четко».

«Мы очень признательны, что нам дали возможность задать вопрос», — заключил он.

На пресс-конференции Стивен Розенберг поинтересовался у Владимира Путина, несет ли тот, по его мнению, личную ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном, или власти России «белые и пушистые».