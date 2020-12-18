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В Госдуме прокомментировали закрытие «Дома-2» 

РИА Новости 1 час назад
В Госдуме прокомментировали закрытие «Дома-2»
Фото: РИА Новости
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет.
Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2".
Первый выпуск телепроекта "Дом-2" вышел в эфир в 2004 году.

"Да неужели. Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. И лучше так, скупой строкой. Другое дело, что этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", — написал Нилов в Telegram-канале.

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Политика , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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