В Госдуме прокомментировали закрытие «Дома-2» 

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов надеется, что таких проектов как "Дом-2" больше не будет.
Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ закрывает шоу "Дом-2".
Первый выпуск телепроекта "Дом-2" вышел в эфир в 2004 году.
"Да неужели. Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. И лучше так, скупой строкой. Другое дело, что этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", — написал Нилов в Telegram-канале.