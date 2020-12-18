В Госдуме прокомментировали закрытие «Дома-2» 

"Да неужели. Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. И лучше так, скупой строкой. Другое дело, что этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности. Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", — написал Нилов в Telegram-канале.