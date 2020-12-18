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В Крыму уволили главу комитета по противодействию коррупции 

RT на русском 59 минут назад
Аксенов уволил главу комитета по противодействию коррупции
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил председателя республиканского комитета по противодействию коррупции.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на соответствующий указ.

«Уволить Акшатина Александра Александровича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя комитета по противодействию коррупции Республики Крым 28 декабря 2020 года по соглашению сторон служебного контракта», — говорится в документе.

Уточняется, что свой пост Акшатин занимал с 25 сентября 2014 года.
Ранее сообщалось, что статс-секретарь, замглавы Минстроя Татьяна Костарева отправлена в отставку.
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Политика , Александр Акшатин , Сергей Аксенов , Минстрой
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