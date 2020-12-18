Песков внес ясность насчет «бункера Путина» 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков внес ясность насчет «бункера Владимира Путина», развеяв соответствующие слухи, сообщает «Комсомольская правда»

По словам представителя Кремля, такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере.

«Это полная ерунда», — сказал Песков.