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Москва

Почему журналист ВВС сбежал после резкого ответа Путина 

Павел Тиунов 1 час назад
Журналист объяснил «бегство» после жесткого ответа Путина
Фото: ТАСС
Журналист ВВС Стивен Розенберг в эфире НСН объяснил, почему спешно вышел из-зала после резкого ответа президента России Владимира Путина на свой вопрос. Иностранец попросил не считать его поступок «бегством» или «неуважением» по отношению к главе государства.
Накануне во время пресс-конференции национального лидера Стивен Розенберг поинтересовался у Владимира Путина, действительно ли он считает российские власти «белыми и пушистыми», а Запад — виновником обострения отношений с Москвой. Российский президент иронично подтвердил, что Кремль действительно «белый и пушистый».
При этом он напомнил о том, что ранее руководство НАТО обещало не развиваться «на Восток», тем не менее продолжает приближаться к российским границам. Затем глава государства эмоционально прижал кулак к виску и поинтересовался у Розенберга, почему на западе считают россиян «придурками». После ответа Путина журналист BBC спешно покинул зал.
Комментируя поступок Розенберга, многие пользователи соцсетей сошлись во мнении, что журналист попросту «сбежал», тем самым проявив неуважение к российскому президенту. Сам представитель BBC опроверг подобные предположения, заявив, что покинуть зал его вынудила редакционная необходимость.

«В BBC очень много передач — радио, телевидение, нужно было торопиться. У нас просто был дедлайн!» — пояснил Розенберг.

По его словам, Путин ответил на вопрос «в своем стиле» — очень четко. Розенберг также выразил благодарность президенту, что смог принять участие в пресс-конференции.
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Комментарии 2
Политика , Владимир Путин , НАТО
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