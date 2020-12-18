В Кремле разъяснили слова Путина о помощи Донбассу 

Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который находится в условиях блокады со стороны Украины , заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«К сожалению, о «городе-саде» там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины», — сказал Песков.

По его словам, с учетом проживания в Донбассе большого количества русскоговорящих людей Россия не может оставаться безучастной к судьбам этих людей.

«Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь, вот что имел в виду президент», — добавил он.

На просьбу уточнить, что еще может быть сделано кроме оказания гуманитарной помощи, Песков ответил:

«Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений… Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, весьма очевидно, президент сказал все достаточно открыто».