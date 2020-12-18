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Москва

В Кремле разъяснили слова Путина о помощи Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 46 минут назад
В Кремле разъяснили слова Путина о помощи Донбассу
Фото: РИА Новости
Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который находится в условиях блокады со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пескова попросили разъяснить слова президента Владимира Путина о поддержке Донбасса, будет ли она заключаться в создании там «города-сада», передает РИА «Новости».

«К сожалению, о «городе-саде» там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины», — сказал Песков.

По его словам, с учетом проживания в Донбассе большого количества русскоговорящих людей Россия не может оставаться безучастной к судьбам этих людей.

«Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь, вот что имел в виду президент», — добавил он.

На просьбу уточнить, что еще может быть сделано кроме оказания гуманитарной помощи, Песков ответил:

«Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений… Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, весьма очевидно, президент сказал все достаточно открыто».

В четверг Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
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Политика , Армия , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Киев
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