В Кремле прокомментировали дело Сафронова 

"Безусловно, президент действительно оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами. Президент, собственно, главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай. Вот об этом в первую очередь и говорил президент. Все остальное уже нюансы", — сказал Песков журналистам.