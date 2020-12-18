В Кремле прокомментировали дело Сафронова 

В Кремле считают главным определить, имел ли с Иваном Сафроновым место случай передачи за деньги секретной информации, остальное — второстепенно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент действительно оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами. Президент, собственно, главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай. Вот об этом в первую очередь и говорил президент. Все остальное уже нюансы", — сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что президент говорил, что следствию предстоит доказать имеющиеся обвинения.
Отвечая на вопрос, готов ли Кремль выслушать сторону защиты, Песков добавил, что это не функция Кремля, однако, если у защиты есть информация, которая может предана гласности, глава государства с ней ознакомится после публикации.