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Москва

Раскрыт смысл жеста Путина на слове «придурки» 

Павел Тиунов 25 минут назад
Психолог объяснил смысл жеста Путина на слове «придурки»
Фото: ТАСС
Эксперт по жестам объяснил журналистам РИА Новости, почему, отвечая на вопрос иностранного журналиста, президент России Владимир Путин на слове «придурки» прижал к виску сжатую в кулак руку. Психолог предположил, что ранее глава государства уже произносил аналогичную фразу в беседах на высшем уровне.
Накануне национальный лидер во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста BBC, действительно ли он считает российские власти «белыми и пушистыми». Путин иронично подтвердил, что Москва действительно «белая и пушистая». При этом он напомнил о том, что ранее руководство НАТО обещало не развиваться «на Восток», тем не менее продолжает приближаться к российским границам.

«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?!» — отметил президент, приложив к виску сжатую в кулак руку.

Специалист в области профайлинга Алексей Филатов, изучив видеозапись, пришел к выводу, что жест главы государства говорит повторяющейся фразе. Эксперт допустил, что Путин ранее уже употреблял похожее высказывание в разговоре по телефону, о чем и говорит приложенная к виску рука, которая будто держит телефонную трубку.

«Он (Путин) говорил вполне возможно с кем-то из иностранных лидеров», — подчеркнул Филатов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ленобласти руководство местного отделения ПФР искать сотрудника, который нахамил инвалиду в ответ на просьбу о прибавке к пенсии. Мужчина пожаловался на грубость Владимиру Путину во время пресс-конференции.
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Комментарии
Политика , Алексей Филатов , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , НАТО , РИА Новости
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