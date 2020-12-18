Психолог объяснил смысл жеста Путина на слове «придурки»

Эксперт по жестам объяснил журналистам РИА Новости, почему, отвечая на вопрос иностранного журналиста, президент России Владимир Путин на слове «придурки» прижал к виску сжатую в кулак руку. Психолог предположил, что ранее глава государства уже произносил аналогичную фразу в беседах на высшем уровне.
Накануне национальный лидер во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста BBC, действительно ли он считает российские власти «белыми и пушистыми». Путин иронично подтвердил, что Москва действительно «белая и пушистая». При этом он напомнил о том, что ранее руководство НАТО обещало не развиваться «на Восток», тем не менее продолжает приближаться к российским границам.
«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?!» — отметил президент, приложив к виску сжатую в кулак руку.
Специалист в области профайлинга Алексей Филатов, изучив видеозапись, пришел к выводу, что жест главы государства говорит повторяющейся фразе. Эксперт допустил, что Путин ранее уже употреблял похожее высказывание в разговоре по телефону, о чем и говорит приложенная к виску рука, которая будто держит телефонную трубку.
«Он (Путин) говорил вполне возможно с кем-то из иностранных лидеров», — подчеркнул Филатов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ленобласти руководство местного отделения ПФР искать сотрудника, который нахамил инвалиду в ответ на просьбу о прибавке к пенсии. Мужчина пожаловался на грубость Владимиру Путину во время пресс-конференции.