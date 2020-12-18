Эксперты объяснили перевод в Google с упоминанием Владимира Путина 

Вероятно это влияние пранкеров на алгоритмы компании.

«Такие ошибки компании, как правило, оперативно исправляют», — заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

По его словам, это происходит, когда возрастает количество одинаковых запросов.

Ранее пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу «Thank you, Mr President», то сервис переведёт это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Причём такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно.