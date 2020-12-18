Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Эксперты объяснили перевод в Google с упоминанием Владимира Путина 

Говорит Москва 56 минут назад
Вероятно это влияние пранкеров на алгоритмы компании.

«Такие ошибки компании, как правило, оперативно исправляют», — заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

Google указал Путина в переводе популярной фразы
По его словам, это происходит, когда возрастает количество одинаковых запросов.
Ранее пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу «Thank you, Mr President», то сервис переведёт это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Причём такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно.
Говорит Москва: последние новости
Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей В КПРФ выступили за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку В КПРФ выступили за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации от COVID-19 Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации от COVID-19
Политика , Видео , Наука и техника , Сергей Половников , Владимир Путин , Google , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег
00:31
Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег
Происшествия Криминал
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Лебедев официально стал бароном Сибири
00:47
Лебедев официально стал бароном Сибири
В мире Общество
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение