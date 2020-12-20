Солгавшую Путину журналистку призвали сурово наказать

Журналистка привлекла к себе внимание плакатом с надписью: «Я беременна», однако это оказалось ложью. По мнению Малькевича, ее вопрос является «лоббированием интересов местного чиновника».

Малькевич заявил, что за столь «беспардонную ложь и фальсификации», которые позволила себе Безукладова, нужно, как говорится «вмазать». Он обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с требованием рассмотреть поведение Безукладовой и принять к ней соответствующие меры. Поведение журналистки он назвал недопустимым.

«За публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть «сценария» которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, предлагаю исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России», — написал он в своем Telegram-канале.

В ходе пресс-конференции рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова привлекла внимание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова плакатом «Я беременна». Когда ей дали слово, она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек во время пожара.

Путин заинтересовался историей, однако решил уточнить, какое отношение ко всему этому имеет ее «беременность».

«Я подумала, что, если у меня будет яркая табличка, что я беременна, меня, наконец, заметят. И мне повезло, спасибо», — объяснила журналистка. «Понятно, — вы нас надули», — ответил президент.

Ежегодная пресс-конференция Путина прошла 17 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в колл-центр от граждан.