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Москва

Рябков оценил возможность продления ДСНВ 

RT на русском 1 час назад
Рябков оценил возможность продления ДСНВ
Фото: РИА Новости
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в случае отказа Вашингтона от дополнительных условий по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) документ может быть продлён в короткие сроки.

«Поэтому, если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договорённость может быть достигнута достаточно быстро», — приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что в США заявляют о том, что пять раз предлагали российской стороне встретиться для завершения сделки.
По его словам, российская сторона предлагала представителям США 25 раз договориться по схеме, предложенной президентом России Владимиром Путиным, и передавала свои предложения в письменном виде.

«Вместо того чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это всё дополнительными условиями, неприемлемыми для нас», — сказал Рябков.

В октябре Рябков заявил, что российская сторона не намерена в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы.
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Политика , Сергей Рябков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , США
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