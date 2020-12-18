Россия оспорит решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет, сообщается в релизе суда. Запрет суда касается "представителей правительства России". Как отмечается в специальном пункте постановления, к ним относятся в том числе "заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации".
"Это решение — абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", — заявил Джабаров.
По словам сенатора, решение CAS юридически неприемлемо, поскольку если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не целые государства или "главы крупнейших олимпийских держав мира".
"Что это вообще за структура — CAS? Высшая мировая инстанция? Господь Бог? Это всего лишь спортивный арбитраж, всего лишь чиновники", — подчеркнул он.