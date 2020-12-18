В КПРФ выступили за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку 

«Мы регулярно были инициатором этой инициативы. Автором инициативы был Харитонов Михаил Михайлович, у которого в кабинете стоит реплика небольшая копии памятника Дзержинскому. Во-первых, это органично, во-вторых, это символично, в-третьих, на мой взгляд, это очень востребовано. Дзержинский это не только тот человек, который возглавлял ВЧК и чрезвычайную комиссию, но и человек, который победил, в первую очередь, детскую беспризорность. С большим уважением мы излагали эту инициативу и будем поддерживать».